«Разрушения на освобожденных территориях превзошли наши ожидания».

Об этом сказал Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Глава государства отметил, что нам было известно о том, что армяне делают в наших городах и селах:

«Время от времени мы видели это на видео, слышали информацию от международных представителей, которые направлялись в эти районы. Однако увидели, что разрушения на освобожденных территориях превзошли наши ожидания».

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