Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество после конфликта» в Университете ADA.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество после конфликта» в Университете ADA.
Дата: 2021/04/13 9:53
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
67
«У нас нет планов применять силу на территории компактного проживания армян в Карабахе»
Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в миротворческих подразделениях проведены учебные тренировки.
»Италия для нас — близкий друг и партнер».
Азербайджан пока не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении.
Ильхам Алиев не исключил возможности заключения мирного соглашения с Арменией
«Разрушения на освобожденных территориях превзошли наши ожидания».
Сотрудники Товузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.
Лукашенко обсудит с Ильхамом Алиевым вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия
Нельзя быть добрым, когда перед тобой варвар, добавил президент Алиев