Остается открытым вопрос о том, что делают США в Украине, организуя мероприятия по линии НАТО и направляя свои корабли в Черное море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории, этот вопрос пока остается без ответа», — сказал министр.

Minval.az