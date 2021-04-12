Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехдиев ознакомился с ходом строительных работ на таможенном посту «Ханоба» Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана на границе с Российской Федерацией.

Как сообщили в ГТК, председателю комитета была предоставлена подробная информация о строительно-монтажных работах, проводимых на территории.

Председатель ГТК поинтересовался ходом строительных работ в зоне таможенного режима поста, на линиях импортно-экспортного контроля, а также в административном здании поста, изучил состояние исполнения соответствующих поручений, побеседовал со специалистами, осуществляющими строительные работы, дал соответствующие поручения и рекомендации.

Отметим, что строительные работы на таможенном посту «Ханоба» ведутся в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в апреле прошлого года. По завершении строительства, наряду с увеличением пропускной способности таможенного поста, предусматривается оснащение его самым современным оборудованием.

Кроме того, таможенный пост «Ханоба» будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север-Юг, облегчению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полной ликвидации очередей на азербайджано-российской границе.

Minval.az