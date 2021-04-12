Москва рекомендует всем странам, в том числе и Турции, не поощрять воинственность Киева и хорошо анализировать заявления украинских властей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Москва рекомендует заинтересованным странам помнить о действиях неонацистов на Украине перед тем, как планировать продажу Киеву оружия», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что «киевский режим» может сорваться на безрассудные действия в погоне за рейтингом, что в свою очередь может плохо кончиться. По его мнению, Украина ведет войну против собственного народа.

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