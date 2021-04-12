Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне эскалации в Донбассе, отметив, что на этот счет есть «абсолютно четкие планы», включающие ввоз в регион турецких беспилотников и противотанковых ракетных комплексов из США.

«Второй вопрос — это эскалация угрозы. Я подчеркиваю, что мы имеем абсолютно четкие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина», — заявил Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций, передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что необходимо немедленно ввезти в зону операции объединнных сил закупленные еще во времена моей каденции ударные беспилотники Bayraktar, чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным», — заявил Порошенко.

По его словам, также следует оснастить противотанковые подразделения украинской армии эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия «выстрелил и забыл». «Развернуть подразделения артиллерийской разведки, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск», — добавил политик.

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