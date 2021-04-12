13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 9-11, днем 15-19, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 45-55%.

13 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, в высокогорье снег. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 8-13, днем 19-24, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

Minval.az