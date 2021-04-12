Фазаил Ибрагимли награжден орденом «Шохрат».
Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Ф.Ибрагимли награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
Фазаил Ибрагимли награжден орденом «Шохрат».
Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Ф.Ибрагимли награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
Дата: 2021/04/12 12:20
Раздел: Азербайджан
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