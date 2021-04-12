Фазаил Ибрагимли награжден орденом «Шохрат».

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.

Ф.Ибрагимли награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Minval.az