В парламенте Грузии пройдет обсуждение в связи с Нагорным Карабахом.

Вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, передает АПА.

Согласно сообщению, в повестке комитета отмечено, что в ходе обсуждения внимание будет уделено вопросу влияния соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе на среду безопасности на Южном Кавказе. На заседании комитета будет заслушан доклад главы разведки Грузии Шалвы Ломидзе. Предполагается, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Minval.az