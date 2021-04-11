Начался визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в город Агдам.
В поездке принимают участие министры и высокопоставленные должностные лица, ответственные в области информации и СМИ.
Начался визит делегации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в город Агдам.
В поездке принимают участие министры и высокопоставленные должностные лица, ответственные в области информации и СМИ.
Дата: 2021/04/11 11:28
Раздел: Азербайджан
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Сегодня будет организована поездка делегаций государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Агдам и Гянджу.
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