Сборная Азербайджана по таэквондо завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.

Второй приз нашей команде принес Милад Беиги Харчегани, сообщает Apasport.az.

Двукратный чемпион мира, выступающий в весовой категории 80 кг, начал соревнования с победы над израильтянином Александром Филипповым (25:2). Харчегани также победил Таира Гюляджа (Германия) со счетом 24:1, испанца Рауля Мартинеса (12:6) и вышел в финал.

В решающей встрече таэквондист уступил россиянину Максиму Крамчову и завоевал серебряную медаль турнира. Это стало его третьей наградой на чемпионате Европы. Харчегани 5 лет назад выиграл золотую медаль на континентальном первенстве, а в 2018 году завоевал бронзу.

В отличие от него, Фарида Азизова (67 кг) и Айхан Тагизаде (74 кг) не смогли подняться на пьедестал почета.

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