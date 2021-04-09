Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами карабахского конфликта. Как сообщает сайт российского МИД, об этом сказала глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации.

«Данная позиция является определяющей в работе российского сопредседательства. Хочу подчеркнуть, что пакет предложений по урегулированию, помимо декларации руководителей Азербайджана и Армении, включал также совместное заявление России, США и Франции в ее поддержку. Два этих документа плюс резолюция Совета Безопасности ООН, утверждающая пакет предложений по карабахскому урегулированию, составляли суть российских предложений того времени, о которых были детально осведомлены другие страны-сопредседатели – США и Франция – и которые они полностью поддерживали», — добавила она.

Minval.az