Российская армия потеряла истребитель Су-30СМ и двух членов экипажа в авиакатастрофе 21 октября, сообщает Clash Report.

Самолет потерпел крушение во время выполнения задания. Это уже вторая авиакатастрофа в российской армии за сутки.

Точное место падения и причины катастрофы пока уточняются.

Су-30СМ — двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям.

Ранее сообщалось, что военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области.