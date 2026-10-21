Бакинская международная книжная выставка открылась 21 октября в Экспо-центре при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

В церемонии открытия 12-й по счету подобной выставки приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель Союза писателей Азербайджана Анар, президент НАНА Иса Габиббейли, депутаты, представители дипломатического корпуса, писатели и поэты.

Почетными гостями выставки от Азербайджана стали народный поэт Сабир Рустамханлы и детская писательница Рейхан Юсифгызы. Среди зарубежных гостей — писательница иранского происхождения Паринуш Сание и британский автор Даррен Симпсон.

Выставка проходит под девизом «Жизнь больше экрана: один ребенок, одна книга, один реальный мир». В ней участвуют 59 организаций из 30 зарубежных стран, а также 147 местных издательств, полиграфических и других предприятий, связанных с книгоизданием.

Помимо известных азербайджанских писателей и поэтов, на выставке представлены молодые авторы, а также писатели и ученые из Турции, США, Норвегии, Великобритании, Польши, Саудовской Аравии и других стран.

В программе – мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг об инклюзивности и других актуальных темах, автограф-сессии, конференции, конкурсы, часы чтения и музыки.

Выставка продлится до 27 октября. Вход бесплатный.