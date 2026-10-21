Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф анонсировал трехсторонние переговоры Соединенных Штатов, России и Украины на техническом уровне после встреч с лидерами трех стран и европейскими представителями.

«В Осло и Санкт-Петербурге Джаред Кушнер и я встретились с лидерами России, Украины и европейских стран, чтобы продвигать миссию президента Трампа по прекращению войны», – написал Уиткофф в соцсети X.

Он указал, что в РФ они провели встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы закрепить успехи, достигнутые в Осло на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсудить рамки мирного урегулирования и поблагодарить Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда, который смог вернуться к семье.

«Эти переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне», – указал Уиткофф.

Он также подчеркнул, что, несмотря на предстоящую работу, Трамп по-прежнему привержен прекращению войны и достижению «всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений».