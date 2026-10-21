Спецпосланник президента США, посол в Турции Том Баррак заявил, что Вашингтон больше не может гарантировать безопасность всему миру, как делал это десятилетиями. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Выступая на конференции по региональной безопасности в Дохе, Баррак отметил, что сложившаяся после Второй мировой войны система глобальной безопасности переживает серьезные изменения. По его словам, странам Ближнего Востока и других регионов следует самим заботиться о своей защите, укрепляя региональные партнерства.

В качестве примера он привел сотрудничество Саудовской Аравии, Пакистана и Турции.

«Система, сформировавшаяся после Второй мировой войны, – своего рода обмен, когда Соединенные Штаты обеспечивали безопасность в обмен на нефть, – больше не отвечает первоочередным потребностям Америки», — заявил спецпредставитель.

Баррак также подчеркнул, что Вашингтон больше не готов жертвовать жизнями американцев ради Ближнего Востока, и добавил, что страны Персидского залива это понимают. По его словам, речь идет не об отказе от союзников, а о перезагрузке отношений с ними.

При этом Баррак указал, что США не собираются уходить из региона и сохранят там свое присутствие.