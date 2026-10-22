Президент США Дональд Трамп объяснил отказ вводить новые санкции против России тем, что Москва и Вашингтон, по его словам, близки к сделке по Украине.

«Мы сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Мы, возможно, близки к сделке впервые за долгое время. Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

При этом американский лидер подчеркнул, что в любой момент может воспользоваться полномочиями для введения ограничений. Он также назвал «глупцами» тех, кто критиковал его за отказ от новых антироссийских мер.

«Скажем, мы бы сделали то, чего от меня хотело множество глупцов, множество настоящих глупцов. Меня жестко критиковали: «Почему вы это не делаете?» Они даже не знали, что именно», – заявил Трамп.

В качестве примера он привел дело американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам Трампа, если бы он последовал советам критиков, Хаббард мог бы еще 20 лет провести в российской тюрьме.

«Последнее, что я хотел сделать, – сорвать это», – добавил Трамп, имея в виду переговоры Москвы и Вашингтона.

Американский лидер не уточнил, каких именно шагов от него требовали критики. В последние дни политические оппоненты Трампа, в частности, упрекали его в отказе применять санкции против России и ее торговых партнеров, предусмотренные новым законом.