Европа настолько отстала от США в новой космической гонке, что догнать американцев ей будет крайне сложно, пишет Financial Times (FT).

По данным газеты, европейская спутниковая система OneWeb компании Eutelsat насчитывает около 600 спутников на низкой околоземной орбите, тогда как американская Starlink компании SpaceX располагает более чем 10 тысячами. При этом спутники OneWeb находятся дальше от Земли.

«В новой космической гонке Европа уже отстала настолько сильно, что шанс догнать соперников кажется едва ли возможным», – говорится в публикации.

Как отмечает FT, чтобы создать систему с возможностями Starlink, Европе потребуются значительные государственные субсидии. Однако даже крупные вложения не позволят быстро сократить разрыв: помимо технологий, развитию европейской космической отрасли мешают особенности корпоративной структуры и местной деловой культуры.

При этом попытки догнать США обойдутся европейским потребителям недешево, предупреждает газета.