Дело идет к завершению войны в Украине, полагает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал Ушаков.

Он не исключил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта может пройти в Абу-Даби.

«Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – сказал он.

Помощник российского лидера уточнил, что встреча планируется на экспертном уровне. По его словам, состав российской делегации определит президент Владимир Путин, в нее могут войти военные и помощник главы государства Владимир Мединский.

Ушаков также отметил, что США на переговорах в Осло «почувствовали новые нюансы» в подходах европейцев, однако Россию эти изменения полностью не удовлетворяют.

На вопрос журналиста, продолжают ли европейцы предлагать неадекватные и нереализуемые решения, помощник президента РФ ответил, что не стал бы их за это ругать.