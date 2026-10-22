В ночь на 22 октября российские войска нанесли удары по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога объявлялась в нескольких областях.

В Киеве пострадали 15 человек. Повреждено здание станции скорой помощи, а также шесть автомобилей скорой. Атака повредила Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Загорелось два ТЦ, ресторан.

В Кременчуге зафиксированы взрывы и попадания. По сообщениям украинских СМИ, повреждены объект энергетики и телерадиокомпания.

В Харькове сообщалось о попаданиях в ходе российской атаки.

Также ночью 22 октября несколько российских регионов подверглись массированным атакам беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с позднего вечера 21 октября до 04:00 22 октября в сторону Московского региона направлялись 630 беспилотников. По его данным, 163 дрона были уничтожены на подлете к Москве. В районе Вороново пострадали два человека.

Украинские СМИ сообщили об ударе в Серпухове по 75-му арсеналу, где, по их сведениям, хранят и ремонтируют зенитные ракетные комплексы. Сообщалось о пожаре.

В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев заявил об уничтожении 70 беспилотников. Повреждены частные домовладения в Туле и Заокском районе, пострадавших, по его словам, нет.

В Липецке после атаки беспилотников сообщалось о повреждении многоквартирного дома и пожаре.