Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за резкие ответы на критику американского лидера Дональда Трампа во время переговоров в Норвегии, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому, что его поведение привело Трампа в ярость. Когда американская сторона выражала недовольство отдельными высказываниями украинского президента, тот пытался возражать. В какой-то момент Зеленский заявил: «Я такого никогда не говорил».

Позже, общаясь с журналистами, Зеленский старался позитивно оценивать ход переговоров, но не стал возвращаться к своей недавней критике Трампа, отмечает NYT.