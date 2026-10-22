Президент США Дональд Трамп рассказал, что попросил Google переименовать Атлантический океан в океан Трампа, но глава компании Сундар Пичаи отказал ему.

Выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина, американский лидер рассказал о своем желании переименовать реку и океан, передает ТАСС.

«Мы ищем реку, <…>, мне хотелось бы крупную. А из океанов, <…> мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь называть ни Трампом, ни Америкой ни один другой океан, кроме этих двух. Так что мы всерьез присмотрелись к Атлантическому океану, и я позвонил в Google Maps, они отлично справились с [переименованием] озера [Онтарио в озеро Америка], просто великолепно. И я поговорил с блестящим человеком Сундаром. Он возглавляет всю компанию Google. Он блестящий человек, [сооснователь Google] Сергей [Брин] и Сундар — гениальные люди, <…>, и я сказал: «Сундар, я подумываю об Атлантическом океане. Ты сможешь с этим справиться?» «Нет, нет, нет. На этот раз я этого не сделаю, — [сказал он]. — Вы же знаете, они охватывают очень много стран. Пожалуйста, не просите нас об этом». Так что я, наверное, откажусь», — сказал глава государства.