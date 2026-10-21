Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 октября позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает сайт азербайджанского президента.

В ходе беседы Эрдоган выразил уверенность, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, основанное на братских отношениях, продолжит выходить на новый уровень.

Турецкий лидер вновь поздравил Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости и пригласил Алиева на 13-й саммит Организации тюркских государств, который пройдет в Анкаре. Алиев поблагодарил Эрдогана за звонок и поздравления.

Президент Азербайджана, в свою очередь, выразил уверенность, что братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться.