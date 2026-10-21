Звонок состоялся, лидеры обменялись теплыми словами, и личная дружба Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в очередной раз подтвердила, что остается главным фундаментом азербайджано-турецкого братства. Но этот разговор должен был прозвучать на несколько недель раньше. Пока Анкара отмалчивалась, отношениям двух стран наносили удар за ударом, и многого из случившегося можно было избежать одним своевременным словом.

С конца сентября в Турции, напомним, разворачивалась беспрецедентная антиазербайджанская кампания. Она не только не прекратилась, но и постепенно стала организованной. Наиболее активными ее участниками стали представители определенных групп внутри правящей Партии справедливости и развития (AKP) и связанных с ней кругов. Под видом защиты религиозных ценностей Азербайджану пытались диктовать, какую внутреннюю политику ему вести, а его руководство подвергали оскорблениям и клевете.

Дело не ограничилось публикациями в СМИ и соцсетях: перед азербайджанскими дипломатическими представительствами в Анкаре и Стамбуле прошли шесть акций протеста. Среди заметных участников кампании оказался главный советник Эрдогана Октай Сарал. Отсюда главный вопрос: как люди, связанные с правящей партией и президентским окружением, могли позволить себе такие выпады против государства, которое Турция называет ближайшим братом и союзником?

Еще тревожнее было молчание официальной Анкары. У турецкого руководства хватало времени, чтобы пресечь оскорбления и публично заявить о недопустимости вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Но своевременной реакции не последовало. В итоге действия отдельных политических групп поставили под удар отношения, которые десятилетиями выстраивались усилиями двух государств.

На этом фоне достойно выглядит позиция бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма: «Кто вообще имеет право вмешиваться во внутренние дела Азербайджана? Мы категорически не приемлем такого». Не менее твердо высказался лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он предостерег от попыток посеять раздор между братскими народами и напомнил о необходимости уважать суверенитет и независимость тюркских государств.

Эти заявления показали, что кампания далеко не отражает настроений турецкого общества. Ее решительно отвергли сторонники светского государства, националисты и многие граждане, для которых дружба с Азербайджаном не пустая декларация. Тысячи людей открыто выступили против нападок на Баку, и в этом видна подлинная глубина связей двух народов. Задуманная, чтобы очернить Азербайджан в глазах турок, кампания расколола саму Турцию.

Тем не менее случившееся требует не только политических заверений, но и ответов. Кто стоял за кампанией? Почему ее участники чувствовали себя безнаказанными? Чьи интересы они представляли, сознательно провоцируя конфликт между союзниками? И главное: почему власти не остановили происходящее, когда оскорбления Азербайджана стали систематическими?

Организаторы кампании заслуживают тщательного расследования. Нельзя прикрываться братством и одновременно унижать государство, его руководство и народ. Тем более недопустимо, когда так поступают люди, причастные к правящей партии.

Азербайджан и Турция были и остаются братскими государствами, но братство предполагает взаимное уважение, а не право одной стороны поучать другую. Для азербайджанского общества особенно болезненно, что оскорбления в адрес президента и государства прозвучали из страны, от которой этого ждали меньше всего.

Разговор Алиева и Эрдогана, безусловно, важен для сохранения политического доверия. Но после одного звонка случившееся не обесценивается. Политическую напряженность можно снять дипломатией, а вот доверие людей, увидевших, как легко некоторые представители братской страны оскорбляют их государство, восстановить гораздо труднее.

Эта история не должна быть забыта. Иначе у тех, кто сегодня пытался поссорить Азербайджан и Турцию, завтра вновь появится соблазн проверить отношения двух народов на прочность.