США ввели санкции против юридической фирмы Karnakis and Karnakis, имеющей офисы в Греции и Панаме, обвинив ее в содействии поставкам иранской продукции на зарубежные рынки. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.

По утверждению ведомства, компания помогала поставлять иранскую продукцию за рубеж, позволяя властям Ирана получать средства для разработки вооружений и развития ядерной программы.

В санкционный список также внесли пять физических лиц, предположительно связанных с фирмой.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов фигурантов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

При этом Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую до 20 ноября проводить операции, необходимые для завершения сделок с участием Karnakis and Karnakis.