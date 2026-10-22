Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Вероятными целями станут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал», — пишет издание.

При этом, по словам источников, потенциальные удары не коснутся нефтеперерабатывающих заводов и нефтяной инфраструктуры, потому что президент США Дональд Трамп хочет предотвратить дальнейший рост топливных цен.

Согласно публикации, речь идет о «короткой, но интенсивной операции», а американские и израильские военные активизировали учения, отрабатывая ударные маневры.

Кроме того, по данным газеты, шеф Пентагона Пит Хегсет на этой неделе встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые удары.