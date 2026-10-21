Во Франции после беспорядков 17 октября резко вырос спрос на оружие для самообороны – владельцы магазинов и других предприятий опасаются новых погромов и ищут способы защитить свой бизнес, сообщает портал 20 Minutes.

По данным издания, предприниматели объединяются в сообщества и договариваются о совместных мерах безопасности. Так, в департаменте Атлантические Пиренеи один из бизнесменов создал ассоциацию «Черная повязка» и призвал коллег объединиться для защиты своих магазинов 24 октября. Как отмечает портал, разочарование после беспорядков и актов мародерства 17 октября сменяется решимостью не допустить повторения подобных беспорядков. Крупные компании Louis Vuitton и Hermes уже наняли частные охранные фирмы.

«Это действительно тенденция во всех городах, пострадавших от мародерства», – заявил глава национальной ассоциации оружейников Ив Голетти.

По словам представителей объединения, «новыми покупателями являются в основном владельцы бизнеса и лица, которые опасаются, что участники беспорядков могут ворваться в их дома».

В Лионе, Тулузе, Бордо и Ницце особенно востребованы пистолеты с резиновыми пулями. Также растут продажи перцовых баллончиков и телескопических дубинок. При этом продавцы оружия, понимая опасения предпринимателей, предостерегают их от применения таких средств из-за возможных юридических последствий.

Массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности прошли во Франции 17 октября. По оценке организаторов, в них участвовали 800 тысяч человек, тогда как МВД насчитало 550 тысяч. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Как сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен, в тот день были ограблены около трех тысяч магазинов, а свыше 2,5 тысячи человек задержали.