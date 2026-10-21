Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения между Россией и Украиной в декабре на саммите G20 в Майами, который пройдет на территории его гольф-клуба. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По словам советников Трампа, он представляет себе церемонию подписания соглашения, на которой будет стоять между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ради этого американский лидер готов даже оказать давление на Киев.

«Это историческое событие, если оно состоится, пройдет на одном из объектов, принадлежащих самому Трампу», – отмечает издание.

В ноябре Трамп может встретиться в Китае с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет The Atlantic, американского президента «занимает идея», что три страны «разделят мир на сферы влияния».

В Киеве опасаются, что решения о будущем Украины могут принять без ее участия.