В ряде европейских городов проходят акции, посвященные минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана и судьбе граждан, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта.

В рамках международной кампании «Мир без мин», организованной азербайджанским общественным объединением «Гилавар Фото Клуб», в октябре состоялась серия фотовыставок в Женеве, Брно, Любляне, Сараево, Загребе, Зальцбурге и Риме. Очередная экспозиция прошла 17 октября в Милане.

Посетителям выставок рассказали об опасности мин, установленных в период конфликта, которая сохраняется для мирного населения даже после его завершения. Организаторы призвали Армению выполнить свои обязательства и передать Азербайджану точные карты минных полей.

Параллельно общественное объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» организовало акции протеста в Брюсселе. 20 октября родственники пропавших без вести азербайджанцев собрались перед зданием Европейского парламента, а 21 октября провели акцию на площади Шумана.

Участники напомнили, что во время оккупации азербайджанских территорий пропали без вести 4 010 граждан Азербайджана, среди которых 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей.

Организаторы подчеркнули, что мины обнаруживаются в населенных пунктах, на кладбищах и вблизи массовых захоронений, где были найдены останки некоторых пропавших без вести. По их мнению, это осложняет поисковые работы и установление судеб пропавших.

Участники акций призвали уделить особое внимание решению гуманитарных проблем на фоне продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.