ООН приветствовала планы провести в ноябре трехсторонние переговоры России, США и Украины и заявила о готовности поддержать мирный процесс, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы всегда приветствуем новые возможности для диалога, направленного на прекращение этой войны. Мы всегда готовы поддержать любые усилия по прекращению войны, основанные на международном праве, суверенитете и территориальной целостности Украины», – сказал Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о планах продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.