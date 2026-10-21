Иран предложил США семидневный план прекращения войны и открытия Ормузского пролива, написал глава МИД страны Аббас Арагчи в статье для Financial Times (FT).

По его словам, Тегеран передал предложение Вашингтону через посредников на полях недавней Генассамблеи ООН. План предусматривает открытие Ормузского пролива на шестой день, а на седьмой должны возобновиться переговоры об окончательном соглашении.

Арагчи подчеркнул, что Тегеран не исключает возвращения к переговорам, однако считает необходимым восстановить доверие к Вашингтону.

«Иран готов дать дипломатии еще один шанс, если мы увидим убедительные доказательства искреннего желания США укрепить доверие и добиться справедливого решения», – написал министр.

Он напомнил, что США наносили удары по Ирану в июне 2025 года и феврале 2026 года, когда стороны вели переговоры, а затем атаковали страну в июне 2026 года, вскоре после подписания соглашения президентами двух стран.

Министр также заявил, что дальнейшая эскалация вокруг Ормузского пролива или в других районах региона поставит под угрозу жизни мирных жителей, безопасность стран региона и мировую экономику.

«Если США снова выберут военные действия вместо дипломатии, это приведет к еще более серьезному стратегическому провалу», – предупредил Арагчи.

Он добавил, что Иран по-прежнему готов к мирному урегулированию, но одновременно намерен защищать себя.