Компания Neuralink Илона Маска показала ролик с девятилетней макакой Пейджер, способной играть в видеоигры благодаря вживленному в ее мозг чипу. Видеозапись разместили в блоге стартапа.

На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong (симулятор пинг-понга), в которой она управляла и контролировала внутриигровые действия своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

В феврале Маск сообщил, что Neuralink удалось вживить имплант обезьяне в череп, что позволило ей играть в видеоигры.

Minval.az