Причина приостановки «Раздан-5» можно рассматривать на двух уровнях: на микроуровне и макроуровне.

Об этом заявил член политического совета партии «Одна Армения», доктор политических наук, эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян, слова которог приводит армянский интернет-портал news.am.

На микроуровне, как пояснил эксперт, проблема в том, что на 5-ом энергоблоке Разданской ТЭС возникла необходимость ремонтных работ, которые компания «Газпром Армения» оценивает в 16 млн. евро.

Вполне вероятно, что с мая этого года электроэнергия, которая поступает из Азербайджана в Грузию, может посредством реэкспорта направиться в Армению»,- подчеркнул Давтян.

Minval.az