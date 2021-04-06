Запорожский окружной административный суд отменил решение о закреплении русского языка в статусе регионального. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Теперь государственным и муниципальным служащим, а также депутатам местных советов будет запрещено использовать русский язык на работе, в документообороте, а также при коммуникации с местными жителями. Отмечается, что решение суда может быть обжаловано всеми участниками дела.

Согласно украинскому законодательству, статус языка национальных меньшинств может быть закреплен в качестве регионального, если его используют не менее десяти процентов населения в области. После 2014 года большинство регионов страны упразднили местные нормативные акты, позволяющие осуществлять такую процедуру в отношении русского языка.

Minval.az