Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги по решению проблем в Нагорном Карабахе и интеграционные процессы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обсудить вопросы развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Minval.az