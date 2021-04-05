Согласно данным опроса симоньяновского Sputnik. Мнения, в девяти из 11 стран бывшего СССР большинство жителей старше 35 лет считают, что жизнь в Союзе якобы «была лучше, чем после развала страны».

В России 64% опрошенных, заставших СССР, оценили качество жизни в Советском Союзе выше. В Украине с этим утверждением согласились 60% респондентов, а самый высокий процент якобы отмечен исследователями в Армении (71%) и в Азербайджане (69%).

Данные были получены в результате опросов, проведенных исследовательскими компаниями ВЦИОМ, M-Vector, GFK Kазахстан, Moreinfo и Qafqaz в 11 странах бывшего СССР по заказу информационного агентства и радио Sputnik.

Почти во всех странах большинство людей старше 35 лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала – в Армении 71% против 23%, в Азербайджане 69% против 29%, в России 64% против 28%, в Казахстане 61% против 27%, на Украине 60% против 23%, в Киргизии 60% против 30%, в Белоруссии 53% против 28%, в Грузии 51% против 46%. Лишь жители Таджикистана (39% против 55%) и Узбекистана (4% против 91%) старше 35 лет считают, что после развала СССР жизнь стала лучше.

Minval.az