В России силовики задержали предполагаемого убийцу 21-летней девушки. Он нанес ей 12 ножевых. После этого преступник пытался скрыться в Турции.

Сотрудники полиции в Башкирии задержали 23-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он решил сбежать в Турцию после того, как убил свою 21-летнюю возлюбленную в Стерлитамаке.

Девушка пропала 25 марта. Родственники заявили в полицию об ее исчезновении. Полицейские обнаружили ее тело в квартире злоумышленника. Оно было обмотано пленкой и скотчем. Сам преступник скрылся с места инцидента.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчина задушил возлюбленную во время конфликта шнуром от утюга. После чего нанес ей несколько ножевых ранений. Чтобы его не обнаружили, он вел переписку с родственниками убитой. Затем преступник сдал в ломбард золотые украшения девушки, а на вырученные деньги решил скрыться в Турции, чтобы оттуда переехать на родину. Он был задержан при прохождении пограничного контроля. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Minval.az