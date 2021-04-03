Гражданские активисты в субботу проводят митинг в Тбилиси с требованием снять ограничение на выход людей на улицу в ночное время, которое действует из-за пандемии коронавируса ежедневно с 21:00 до 05:00. Об этом сообщил грузинский телеканал TV Pirveli.

«Мы очень злые, потому что нельзя заставлять собственное население в течение 200 дней быть дома. Мы не являемся рабами, скотами, чтобы нас закрывали дома», — сказал лидер гражданского движения «Стыдно» Гига Макарашвили в интервью телеканалу.

Демонстранты стали собираться в разных уголках Тбилиси, а затем одновременно направились к проспекту Руставели, где расположено здание парламента. Они также требуют аннулировать штрафы, выписанные людям за нарушение запрета на ночное передвижение.

Митингующие планируют демонстративно нарушить запрет на ночное передвижение и остаться у парламента после 21:00. Гражданских активистов поддерживают оппозиционные партии «Гирчи — больше свободы» и «Лело для Грузии.»

Minval.az