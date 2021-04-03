Россия привыкла к тому, что некоторые политические деятели в отдельных странах выступают с различными обвинениями, сказал журналистам посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя вопрос о находке обломком ракет «Искандеров» в Шуше.

«Вы знаете, мнения могут быть разные, мы привыкли к тому, что различные политические круги, разные деятели высказывают те или иные предположения, обвинения. Но я думаю, что есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую нужно ориентироваться», — сказал Копыркин, отвечая на вопрос симоньяновского «Спутник».

Также он намекнул на поддержку Москвой позиции Еревана в вопросе обмена пленными между армянской и азербайджанской стороной по принципу «всех на всех». Официальный Баку неоднократно заявлял, что члены армянской диверсионной группы — не являются военнопленными.

«Работа, естественно, должна быть завершена. Российская Федерация активно участвует в этом процессе. Содействуя тому, чтобы действительно, в конечном итоге, был реализован тот принцип, о котором мы говорили ранее – «всех на всех», — отметил Копыркин.

15 марта в Шуше были обнаружены обломки двух ракет ОТРК «Искандер». В ANAMA заявили, что в результате последних исследований выяснилось, что это ракета «Искандер-М», продемонстрировав их обломки в Баку. Этого комплекса, напомним, нет на вооружение Армении.

Minval.az