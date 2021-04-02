Новый начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян не комментирует вопрос применения «Искандера».

«Не могу ничего сказать, не подлежит публикации», — заявил Давтян в ответ на попытку журналистов выяснить, применялся или нет «Искандер» в ходе войны.

В пятницу в Баку продемонстрировали обломки ракет «Искандер», используемых Арменией против Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Начальник оперштаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов заявил, что обломки «Искандеров» были обнаружены на двух территориях в городе Шуши.

«Во время осмотра экспертами обломков ракет на территории была выявлена ракета «9M723» — кодовое название «Искандера». Длина ракеты 7 метров 23 см, диаметр — 920 мм. Как вы знаете, имеются несколько видов этой ракеты. На обломках ракет не обнаружились надписи, что позволило бы уточнить модели. В настоящее время идут уточнения, к какому виду относится ракета», — отметил он.

Minval.az