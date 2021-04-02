Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщает пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщает пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян.
Дата: 2021/04/02 10:15
Раздел: Бывший СССР
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