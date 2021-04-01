Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» за провокацию при визите телеведущего Владимира Познера в Тбилиси, цель которой – «нанесение максимального ущерба стране».

По словам Гарибашвили, группа людей пожелала выразить протест в связи с визитом Познера, что было «деструктивно» использовано партией экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

«Цель Саакашвили — деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны. На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации»,- добавил премьер.

Гарибашвили отметил, что форма протеста, которую выбрали оппозиционеры, выходит за рамки цивилизованного поведения и грузинских стандартов. Глава правительства назвал партию «Нацдвижение» «деградировавшей группой, с которой цивилизованный диалог невозможен».

Познер и его друзья въехали на территорию Грузии законно, но нарушение карантинных мер является неприемлемым, поэтому он был оштрафован на 600 долларов (2 тысячи лари), заявил Гарибашвили.

«Владимир Познер, который является гражданином США, не нарушал закон об оккупированных территориях. Он часто посещает Грузию с американским паспортом, это был его очередной личный визит. В соответствии с постановлением правительства, у него и его друзей были так называемые ковид-паспорта и отрицательный результат ПЦР-теста. Следовательно, они въехали в страну в полном соответствии с законом. Что касается собрания гостей в одном из заведений, без учета ограничений, это, конечно же, неприемлемо», — заявил премьер на правительственном заседании, отметив, что поэтому Познер и его гости были оштрафованы.

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