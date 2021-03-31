Германский госканал ZDF открывает ящик Пандоры. Накануне телевизионщики запустили акцию под хэштегом #MeinNaziHintergrund («Моё нацистское прошлое»), призывая молодых немцев не стесняться рассказывать о своих дедах и бабушках, служивших в НСДАП, пишет EADaily.

Телеканал ZDF, за трансляцию которого немцы платят обязательный налог, инициировал сомнительную акцию. В своём аккаунте в «Инстаграме» телекомпания написала:

«Что делал твой дед в нацистское время? В настоящее время многие молодые люди в сети критически относятся к своей семейной истории. Под хэштегом „Моё нацистское прошлое“ речь пойдёт о роли ваших бабушек и дедушек в нацистский период. Когда дело доходит до периода национал-социализма, в семьях чаще рассказываются истории жертв и помощников. Редко говорят о преступниках. Текущие дебаты должны изменить это».

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По данным ZDF, в настоящее время в Германии порядка 34% современных немцев имели в близком родстве нацистских преступников. Уже пошли отклики. Так, некая Алиса Кёппен, 1987 года рождения, рассказала о своём дедушке, «погибшем в 1943 году в России», что он был «активным членом партии и определённо блокляйтером НСДАП» (центральная фигура низовой нацистской партийной организации. — ред.). Другой немец Мориц Пфайффер, 1982 года рождения, сообщил, что его дед был офицером вермахта, воевал во время Второй мировой войны и был активным членом молодёжных организаций национал-социалистов.

«После бесед с дедом и последующих исследований ему стало ясно, что тот всегда старался рассматривать свою роль в войне с точки зрения релятивизма (то есть с точки зрения принципа, согласно которому не существует абсолютного добра и зла. — ред.)», — пишет ZDF.

Наконец, некий Йоханнес Гаеверт (1998 г.р.) обвиняет своего деда в том, что он не был членом нацистской партии, но и не сопротивлялся «этой идеологии». «При этом он в любом случае был частью нацистской Германии», — считает внук.

«Возвыситься до морального судьи над предыдущими поколениями всегда было правом поздно рождённых. Но вряд ли в какой-либо другой стране это право так быстро превращается в самооправдание, как в Германии», — резюмирует публицист портала Jungefreiheit.de Феликс Крауткремер.

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