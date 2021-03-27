«Желтуха», она же гепатит А, она же «болезнь Боткина» — заболевание, хорошо известное не только медикам-специалистам. Это кишечная вирусная инфекция, надежно защититься от которой можно простыми способами: мыть руки и не тащить в рот, пардон, всякую грязь. Те же, в общем-то, правила действуют и в медиа-сфере, где самый надежный способ не заболеть «желтухой» — это держать руки в чистоте и не соблазняться на грязь, даже если она весьма аппетитно выглядит.

Объяснил ли кто-то эти простые правила Общественному телевидению ФРГ — ZDF, а точнее, ведущему собственного «именного» шоу в его эфире Маркусу Ланцу, судить не беремся. Но в том, что это шоу и его ведущий «больны желтухой» в необратимой стадии, выпуск этой передачи от 25 марта, к сожалению, сомнений не оставляет. Пригласив в студию социолога Геральда Кнауса из European Stability Initiative, сей ведущий на протяжении 12 минут занимался исключительно «наскоками» на Азербайджан, позабыв и о факт-чекинге, и о журналистском профессионализме, и о многом другом, озвучивая весь далеко не джентльменский набор дешевых штампов: тут тебе и «икорная дипломатия», и «коррупция», и т.д. и т.п.

Что это —личный ляп Маркуса Ленца? Или..

А вот насчет «или» надо поподробнее. Потому как нельзя не заметить: против Азербайджана в Германии, точнее, в ее медиа-сфере, развернута целая организованная и скоординированная кампания, и среди ее возможных организаторов первые подозреваемые — это органы власти самой ФРГ.

В самом деле, слишком многое указывает на то, что в европейских столицах, и прежде всего в Берлине и Париже, многим оказалось просто не по силам «переварить» блистательную победу Азербайджана в 44-дневной войне. Тем более что — и вдумчивые специалисты это прекрасно понимают — наша страна не просто вышибла оккупантов со своей территории, но и создала совершенно новый «расклад сил» во многих сферах, от геополитики до военно-технической области. Журнал Forbes пишет об этом прямо: «Азербайджан продемонстрировал, что XXI веке небольшие государства могут за счет развертывания передовых систем вооружений добиться успеха».

Более того, эти передовые системы вооружения были произведены в Израиле и Турции, то есть не в странах Евросоюза. Что тоже оказалось той еще «пилюлей» для «старушки Европы». Как отмечают многие, Германия в последние годы резко сокращала финансирование и армии, и программ ВПК, и теперь местные аналитики растерянно хлопают глазами: как это так вышло, что нас, с нашими промышленными традициями, теперь теснят на оружейных рынках? И главное, кто? Турция?! Как так вышло, что ключевые решения на пространстве «Восточного партнерства» принимаются уже не в Брюсселе и Москве, а в Баку и Анкаре?

Более того, свою роль играют и процессы внутри НАТО. Еще недавно НАТО и ЕС представляли собой этакие «сообщающиеся сосуды», и даже руководящие персоны мигрировали из одной брюссельской штаб-квартиры в другую, но теперь все изменилось. Дело не ограничивается тем, что пост генсека альянса занимает представитель не входящей в ЕС Норвегии. В НАТО многократно возрос политический «вес» Анкары, во многом за счет ее связей с Баку. «Связка» Азербайджан-Турция обезопасила свои коммуникации от военных «сюрпризов» со стороны Армении, более того, в результате Турция «выходит на оперативный простор» в Центральной Азии. И что делать Берлину и Парижу? Умные и дальновидные политики в такой ситуации устроились бы поудобнее в кресле, вооружились банкой пива или бутылкой вина и принялись бы изучать новые геополитические реалии. Но вот нынешние лидеры ФРГ и Франции вместо этого пытаются по старой европейской привычке «воспитывать», «одергивать» и пытаться «ставить на место», посчитав Азербайджан вполне подходящим «объектом». И разыгрывают прямо-таки классическую схему «хорошего и плохого полицейского». Вначале на «наскоках» на Азербайджан специализировалась Франция. Но затем в Париже, столкнувшись с реальной перспективой «вылета» из Минской группы ОБСЕ, умерили пыл (тем более что и ссориться с Турцией стало слишком накладно), и теперь на роль «плохого полицейского» вышла Германия. Где и официальные лица, и СМИ «выстреливают» оторванные от реальности «наскоки» на Азербайджан, посол ФРГ старательно увиливает от поездок на освобожденные земли, которые регулярно организует МИД Азербайджана, и раздает такие интервью, которые у азербайджанской аудитории вызывают в лучшем случае недоумение, судебные органы устраивают настоящую травлю депутатов бундестага, выступающих за сотрудничество с Азербайджаном. Спонсируемые властями ФРГ немецкие институты, действующие в Грузии, старательно встраиваются в антиазербайджанские кампании. Берлин пытается даже помешать программам сотрудничества Азербайджана с НАТО и Евросоюзом…

В чем же причина такого рвения? Уязвленное «евросамолюбие»? Безусловно. Известная европейская ксенофобия и исламофобия? Несомненно. Но не только. Об этом в Берлине не очень любят говорить вслух, но в этой стране солидным влиянием располагает Россия. Во-первых, ее лоббистскими структурами, включая «Спутник» и Russia Today, солидным влиянием пользуется Маргарита Симоньян — со всеми вытекающими. А во-вторых, никто не отменял «газового измерения». Антиазербайджанская кампания в ФРГ взлетала до бесстыдного уровня каждый раз, когда в Баку должны были принимать ключевые решения по газу. «Газпром» в Германии располагал и располагает солидным влиянием (которое Берлин ну ни в коем разе не считает коррупцией), так что в нужный момент не составляет труда потянуть кого надо за «ниточки» и поднять визг на заданную тему, будь то «нарушение прав человека», «икорная дипломатия» или еще что-нибудь. И вот сегодня в этом лагере нешуточное смятение. С одной стороны, к власти в США пришли демократы, включая знакомых еще по администрации Обамы персон, от Джен Псаки до Виктории Нуланд. Самое время строить радужные планы на «печеньки Нуланд», новые «цветные революции» и т.д. Одно плохо: новый госсекретарь Энтони Блинкен обещал, что теперь Вашингтон не будет свергать режимы — такое продвижение демократии уже не работает, Байден поздравляет президента Азербайджана с Новруз байрамы и ни словом не намекает на продвижение демократии… Наконец, США разворачивают серьезное «санкционное давление» на «Северный поток-2», что понятным образом повышает значимость азербайджанских газовых проектов. Более того, в Баку открывают новые месторождения и налаживают отношения с Туркменистаном, чей газ тоже может пойти в Европу через Азербайджан. Так что делать? К чему готовиться? Откупоривать рейнское игристое вино или объявлять «командный» траур?

И в результате вся эта далеко не благородная компания разворачивает прямо-таки лихорадочную активность, пытаясь напомнить о себе, выслужиться перед одними хозяевами и продемонстрировать свои сомнительные способности другим…Вот в эту игру и втянулся, в числе прочих, Маркус Ланц. Которому просто не хватило в решающий момент способности включить в эфире «немецкий счет» и четко разграничить, где заканчиваются личные связи и начинается профессиональный долг и профессиональная же этика.

А еще в редакции этого популярного шоу и в кабинетах его заказчиков не учли самой малости — фона, на котором разыгрывается весь этот балаган. Когда уже самым что ни на есть преданным поклонникам европейской демократии уже не удержаться от неприятных вопросов: а не лучше ли немецкой прессе заняться тем, что творится в немецком же «доме»? Где присутствует и коррупция, и рост ксенофобии, и политические проблемы, и где еще власти не смогли не только сбить «третью волну» коронавируса, но и позволили втянуть себя в «войну вакцин» с явным коррупционным «шлейфом»?

В эфире у Ланца, понятное дело, эти вопросы не прозвучат. Только вот это не значит, что их не существует в природе.

И тем более очевидно, что их озвучат и в Азербайджане. Где тоже сделают выводы из берлинской политики последнего времени. И да, эти выводы будут делаться уже с учетом нового расклада сил. Того самого, который в Берлине никак не могут «переварить» и с которым придется считаться — вне зависимости от того, нравится он Ланцу и его кукловодам или нет.

Нурани

Minval.az