В ходе 44-дневной войны в Карабахе Армения использовала против Азербайджана ракетные комплексы «Искандер». Об этом заявили в Агентстве по разминированию (ANAMA).

Как напомнил представитель агентства, работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов в Шуше начались с декабря прошлого года, а 15 марта текущего года в ходе операции по очистке территорий в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет.

«Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45’38.10«N 46°44’33.90»E и 39°45’27.80«N 46°45’25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер». Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете «Искандер»», — сказано в заявлении.

В агентстве подчекрнули, что все это подтверждает, что в период Отечественной войны для уничтожения города Шуша, противник использовал против Азербайджана «Искандеры».

Minval.az