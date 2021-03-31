Первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков, передает ТАСС.

«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — сказал он.

По его словам, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.

Он добавил, что в клинических испытаниях вакцины, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — заверил он.

Савенков также отметил, что ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — сказал он.

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