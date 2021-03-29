В Ереване были обнаружены остатки дворца Сардар, одного из старейших образцов азербайджанской архитектуры. Дворец был недавно случайно обнаружен российским журналистом, однако в российской прессе он был ошибочно представлен как образец персидской культуры.

Об этом сказал агентству «Тренд» исследователь-эксперт, профессор Московского филиала Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмаилов.

По его словам, ознакомившись с информацией российского журналиста, он определил, что это остатки Сардарского дворца. Дворец располагался на северо-западе Иреванской крепости – на безопасном с точки зрения охранения обрывистом берегу реки Занги. Фундамент сооружения был заложен одновременно с Иреванской крепостью. Дворец был построен Амиргуна ханом Гаджаром (1605–1625) и отреставрирован в 1760–1770 годах архитектором Мирзой Джафаром во время правления Иреванского хана Гусейнали хана (1762–1783). В 1791 году сын Гусейнали хана Мухаммед хан (1784–1805) построил зал Гюзгюлю, известный как Шушабенд, и Летнюю резиденцию. На стене Большой приемной Сардарского дворца висели портреты выдающихся ученых и государственных деятелей.

Исмаилов отметил, что дворец был захвачен и разрушен армянами в 1913–1918 годах, а портреты были перевезены в Тбилиси и сейчас хранятся в Государственном художественном музее Грузии.

«Хотя армяне полностью разрушили дворец в 1918 году, остатки некоторых построек сохранились до наших дней. Архитектура Еревана соответствует типичному восточному стилю, то есть архитектуре других азербайджанских городов. Во внутреннем убранстве дворцов, домов придворных и других чиновников использовались миниатюры.

В XIII–XIV веках искусство каллиграфии и миниатюры бурно развивалось в Мараге, Тебризе и других городах Азербайджана. Город Тебриз стал самым мощным центром книжного искусства, миниатюрной живописи и архитектуры на Востоке. На заре XIV века в библиотеке городка академии Рашидийа в Тебризе наряду с местными каллиграфами и художниками также трудились мастера из Восточного Туркестана, Средней Азии, стран Востока. Они создавали художественные рукописи религиозных, исторических, научных и поэтических произведений, украшали миниатюрами высокие стены домов и дворцов. Применение этого вида искусства не обошло стороной и азербайджанский город Иреван. Таким образом, искусство миниатюры использовалось в оформлении интерьеров домов Сардарского дворца в Иреване, домов придворных и других состоятельных лиц», – сказал Фаиг Исмаилов.

Архитектор добавил, что один из фрагментов здания был найден на улице Анрапетяна в Ереване, где в 1918–1920 годах размещалось иранское консульство.

В этом здании в 1923 году размещался Комитет помощи Армении, в 1930 году – вечерняя школа Коммунистической партии Армении, а в 1964 году – Общество охраны памятников истории и культуры Армении.

«По нашим данным, только в одной комнате здания уцелели картины, относящиеся к искусству азербайджанской миниатюры. Армяне утверждают, что эти картины принадлежат персидской культуре. Однако нет необходимости доказывать, что это искусство миниатюры относится к Азербайджану», – добавил Фаиг Исмаилов.

Minval.az