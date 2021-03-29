Минздрав России выдал регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса «Спутник лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.
Минздрав России выдал регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса «Спутник лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.
Дата: 2021/03/29 16:36
Раздел: Бывший СССР
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