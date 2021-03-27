Призывы к созданию на Марсе условий, как на Земле, являются лишь прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Вот уже несколько лет основатель компании SpaceX Илон Маск заявляет, что сброс в определенных районах Марса термоядерных зарядов является лучшим и наиболее быстрым способом терраформирования (преобразования) красной планеты.

«Тот, кто призывает к «терраформированию» Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы «терраформировать» нашу Землю. Причем навсегда», — написал Рогозин.

Minval.az