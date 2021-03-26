Сотрудники Лачинского районного отделения полиции продолжают осуществление мероприятий по поиску неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, во время служебной деятельности на территории Учтепе в Ходжавендском районе сотрудники Лачинского РОП обнаружили значительное количество мин.

Об этом было немедленно сообщено сотрудникам Национального агентства по очистке от мин территорий (ANAMA). При проверке территории на основании поступившей информации были обнаружены 78 противотанковых и противопехотных мин и взрывателей, приняты соответствующие меры по их обезвреживанию.

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